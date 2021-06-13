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طالب النائب احمد رمزي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الحكومة بطرح أفكار جديدة خارج الصندوق لتمويل عجز الموازنة وعدم الاعتماد على الاقتراض وتأجيل مواجهة المشاكل.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 .

واشاد «رمزي» بالزيادة التي تضمنتها الموازنة الجديدة للدولة في الاجور والمعاشات والعلاوات الجديدة والتي جاءت وفق توجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الموظفين بالجهاز الاداري للدولة.