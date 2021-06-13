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وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء لبحث تطوير مضمار الهجن

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وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء لبحث تطوير مضمار الهجن وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء لبحث تطوير مضمار الهجن

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ظهر اليوم بديوان عام الوزارة، وذلك لبحث تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ.

أكد صبحي أنه يسعي دائماً بالتعاون مع السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلي تطوير مضمار الهجن، حيث من المقرر إنشاء مجمع طبي وتطوير منطقة المشجعين وانشاء مقصورة لكبار الشخصيات.
مضيفاً، إنه تقرر إضافة إضاءة لمضمار الهجن ليكون جاهزا للعمل في جميع الأوقات علي مدار العام.

واضاف صبحي، إنه يعمل حالياً على تطوير معسكر الطور وجعله قبله لجميع الشباب في إقامة المعسكرات المختلفة واستضافة شباب من مختلف المحافظات ضمن دور الوزارة بتعريف الشباب المصري ببلدهم، وإعلاء روح الولاء والإنتماء لديهم، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في مصر.

فيما تقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل من أجل تذليل جميع العقبات للتطوير في جنوب سيناء بصفة عامة ومضمار الهجن بصفة خاصة، مؤكداً أن التنسيق بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء يتم على أعلي مستوي للارتقاء بمستوي المضمار والخدمات الأخري التي تشارك فيها الوزارة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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