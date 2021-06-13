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أعلن النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، رفضه مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022 .

و قال «هلال» إنه على الرغم من ذكر وزير المالية في بيانه الموجود بتقرير اللجنة أن يتم العمل على التوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على اساس موازنة البرامج والاداء إلا انه بملاحظة ما تم عرضة على اللجان النوعية لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة العامة نجد مشروع الموازنة لم يتضمن تلك البرامج أو موشرات الأداء التي تعكس مدى الانجاز من المستهدفات الماليه.

واضاف أن البيان ذكر أن اجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية بلغ مليار و85 مليون جنيه و422 مليون جنيه منح منظمات اجنبية إلا انه لم يحدد الجانب الرقابي لتحقيق الصرف لهذه المبالغ المالية للمستهدف منه.

و تابع: «آلت إلى الموازنة العامة للدوله من الهيئات الاقتصادية 176.9 ملیار جنيه وما دفعته الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية مبلغ 308.3 مليار جنيه وهذا يدل على العلاقة السالبة التي تقدر بنحو 131.4 مليار جنية وعليه لابد من توضیح اسباب عجز هذه الهيئات وتصحيحها لتصبح جهات مانحة للدوله» .

وقال «هلال» :«خلال الاشهر الماضيه كان غالبية اجتماعات اللجان النوعية للمجلس تنصب على وجود اعتمادات مالية مخصصة وعدم قيام الجهات المعنية بالصرف واعتقد ان هذا يعكس احد امرين غياب تحديد البرامج المستهدفة بالصرف أو تقصير الجهه القائمة على الصرف الامر الذي يتطلب معه تفعيل الدور الرقابي وتحديد المقصر المسؤليه ومحاسبة المقصر.