نائب: الموازنة العامة تحتاج بنود لتنمية الموارد

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قال النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، إنه لابد من التفرقة بين الظروف العادية التي يمر بها أي نظام أو اقتصاد في العالم، وبين الظروف الاستثنائية التي تتعطل فيها القواعد ويتغير فيها المجرى العادى للأمور، تلك الظروف التي تستلزم عدم التوقف أمام أمور لم تكن لتحدث في الظروف العادية.

وأضاف خلال كلمتة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 قد تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية تتمثل في تفشى جائحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كل الدول بشكل يمثل تهديد حقيقى للجميع، ليس فقط لصحة وحياة المواطنين، وإنما امتد تأثير هذه الجائحة إلى القطاعات الاقتصادية الأساسية والجوهرية في معظم دول العالم، ورغم الظروف الاستثنائية اللى مرت بها مصر في الآونة الأخيرة، فمصر ممثلة في وزارة المالية، ووزارة التخطيط، حققت نجاحات عديدة في مجالات مختلفة بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية إلى الإشادة بهذه النجاحات، ومن أبرز هذه النجاحات: ارتفاع معدل النمو إلى 2.8% في نهاية هذا العام المالي وانخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011 وانخفاض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وطالب «حته» الحكومة بالاخذ بتوصيات لجنة الخطة والموازنة للحكومة والخطوات التي ستساعد على تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى الحد الذي يمكن من خلاله تغطية النفقات التي تتزايد عاما بعد الآخر، وهو ما يستوجب وضع بنود جديدة لتنمية الموارد.