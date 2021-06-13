أخبار عاجلة

شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب -
جامعة الملك فيصل تستحدث 5 برامج دراسات عليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية -
الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي" -
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي -
"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران -
ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان -
رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا» -
«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد -
أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2» -
تحرش بالطالبات أثناء الحصص .. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس بنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير العمل بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة مطروح الإعدادية بنات

Print
وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير العمل بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة مطروح الإعدادية بنات وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير العمل بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة مطروح الإعدادية بنات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ«مطروح» الأحد، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة مطروح الإعدادية بنات وسط المدينة، وذلك بحضور إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام، ومجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مطروح التعليمية، ومسؤولي كنترول للشهادة الإعدادية.

وشدد وكيل الوزارة على جميع المشاركين في لجنة النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالجدية في العمل والسرعة والدقة في الأداء والإلتزام بالشفافية والمصداقية والأمانة المهنية أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب لضمان الحصول على حقهم كاملاً دون زيادة أو نقصان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»

أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»