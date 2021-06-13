وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير العمل بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة مطروح الإعدادية بنات

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تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ«مطروح» الأحد، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة مطروح الإعدادية بنات وسط المدينة، وذلك بحضور إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام، ومجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مطروح التعليمية، ومسؤولي كنترول للشهادة الإعدادية.

وشدد وكيل الوزارة على جميع المشاركين في لجنة النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالجدية في العمل والسرعة والدقة في الأداء والإلتزام بالشفافية والمصداقية والأمانة المهنية أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب لضمان الحصول على حقهم كاملاً دون زيادة أو نقصان.