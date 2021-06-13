محافظ الوادي الجديد: سيتم زراعة 10 آلاف فدان لإنشاء مجتمع متكامل بالخدمات وفرص العمل

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استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون يسمح بتخصيص 2500 فدان لصالح محافظة الغربية ضمن المشروع القومي للجذب السكاني .

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحات، الأحد، إن المحافظة وقعت بروتوكول التعاون بحضور محافظ العربية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد.

وأضاف أنه تم معاينة وتفقد عدد من المنازل السكنية بمنطقة أبوطرطور، والتي تم نقل تبعيتها من فوسفات ابوطرطور لتصبح تابعة المحافظة لاستغلالها وإقامة مجتمع تنموي متكامل بالمنطقة، حيث سيتم زراعة واستصلاح نحو 10 آلاف فدان بالمنطقة لتصبح المنطقة مجتمع متكامل بالخدمات وفرص العمل لضمان الجذب السكاني وتوطين الأسر.

وأضاف «الزملوط» أن محافظ الغربية قام بزراعة شجرة نخيل بحديقة 30 يونيو، وعقب توقيع البروتوكول تم مناقشة آليات التعاون المستقبلية بين المحافظتين.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية قد زار محافظة الوادي الجديد مؤخرًا على رأس وفد من أساتذة جامعة طنطا ومجموعة من المزارعين وبحضور أعضاء مجلس النواب عن مركز طنطا، وتم معاينة المساكن والأراضي التي تقدمها محافظة الوادي الجديد لبعض مزارعي محافظة الغربية بهدف إتاحة فرصة لجذب السكان وتحقيق التنمية المستدامة بالوادي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.