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اثناء وصلة هزار.. الداخلية تعلن ملابسات اعتداء طالب على آخر بإستخدام مفتاح سيارة في راسه

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اثناء وصلة هزار.. الداخلية تعلن ملابسات اعتداء طالب على آخر بإستخدام مفتاح سيارة في راسه اثناء وصلة هزار.. الداخلية تعلن ملابسات اعتداء طالب على آخر بإستخدام مفتاح سيارة في راسه

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن إعتداء أحد الأشخاص على آخر بإستخدام مفتاح سيارة مما أدى إلى إصابته.

قالت الداخلية: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام مفتاح سيارة، نتج عن ذلك إصابته».
وأضافت: «بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص «طالب، 13سنه»– مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى على نجله «طالب سن 14» بإستخدام مفتاح سيارة أثناء لهوهما سوياً مما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج».

وتابعت:«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابها،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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