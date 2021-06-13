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عن التخصيص.. "آل الشيخ" للمعلمين: لا تقلقوا واهتموا بتطوير التعليم

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عن التخصيص.. "آل الشيخ" للمعلمين: لا تقلقوا واهتموا بتطوير التعليم عن التخصيص.. "آل الشيخ" للمعلمين: لا تقلقوا واهتموا بتطوير التعليم
في لقاء قادة المدارس والمعلمين والمعلمات

عن التخصيص..

طمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المعلمين والمعلمات، خلال لقاء عقده بقادة المدارس والمعلمين والمعلمات في مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية والمناهج المطورة والفصول الثلاثة، بعد سؤاله عن خصخصة التعليم، بحرص الوزارة على تقديم ما يخدم المعلم، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك ما يؤثر على المعلم سلبًا.

وفي رسالة أكدت اهتمام الوزير بالمعلمين قال خلال اللقاء للمعلمين والمعلمات: "اهدؤوا ولا تقلقوا وركزوا على تطوير التعليم والاهتمام خلال هذه الإجازة بأسركم والتطوير المهني، واتركوا الموضوع لوزارة التعليم فهي مهتمة بهذا الشأن ولن يكون هناك ما يؤثر سلبًا على المعلمين"، مهيبًا بعدم الانصياع أو الاستماع إلى الأخبار غير الموثوقة والتركيز على ما يخدم مسيرة التعليم وتطويره.

وحملت رسالة وزير التعليم طمأنينة للمعلمين وارتياحًا لكافة العاملين في الميدان التعليمي في صورة عكست حرص وزير التعليم على المعلمين والمعلمات وتقديم ما يخدمهم والوقوف معهم والدفاع عن حقوقهم، والعمل على رفع مستوى نظام التعليم بالمملكة وتحسين نواتج التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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