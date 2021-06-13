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«المغربي»: 37.7 مليار جنيه قيمة محفظة المشروعات الصغيرة ببنك

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«المغربي»: 37.7 مليار جنيه قيمة محفظة المشروعات الصغيرة ببنك مصر «المغربي»: 37.7 مليار جنيه قيمة محفظة المشروعات الصغيرة ببنك

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قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر -بنوعيها النمطي والإسلامي- بلغت قيمتها نحو 37.7 مليار جنيه.

وأكد «المغربي» خلال توقيع بنك مصر عقدًا مع جهاز التنمية المشروعات ت«مكين للتمويل متناهى الصغر» بقيمة 500 مليون جنيه، اليوم الأحد، أن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات (730 فرع)، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 184 ألف عميل في يونيو 2020 مقابل 121 ألف في يونيو 2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52%.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قد شهدا، ظهر الأحد، توقيع عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهي الصغر» بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر.

المصرى اليوم

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