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رئيس جامعة الأقصر يواصل جولاته التفقدية لمتابعة الامتحانات

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رئيس جامعة الأقصر يواصل جولاته التفقدية لمتابعة الامتحانات رئيس جامعة الأقصر يواصل جولاته التفقدية لمتابعة الامتحانات

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واصل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وتفقد رئيس الجامعة، كليتي الحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق، واطمأن على حسن سير أعمال الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من ، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم.

ووجه رئيس الجامعة، fضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، مشددًا على أهمية منع تكدس الطلاب داخل قاعات الامتحانات والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي. وأكد رئيس جامعة الأقصر، أنه لم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، موجها عمداء الكليات، بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات .

وكان الدكتور محمد محجوب، أجرى أمس السبت، جولة تفقدية لبدء امتحانات نهاية العام بكليتي الفنون الجميلة والألسن، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي معوقات أو شكاوى في اليوم الأول للامتحانات.

المصرى اليوم

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