الداخلية تكشف ملابسات تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما في القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما.



قالت الداخلية: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) متضمناً تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما وإحداث إصابتهما بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة» .

وأضافت :«بالإنتقال إلى محل الواقعة والفحص تم التقابل مع (ربة منزل ونجليها «مصابان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم»)، وقررت بتضررها من (زوجها وشقيقه) بالتعدى على نجليهما بالضرب بالأيدى بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، نتج عن ذلك الإصابات وأيد الطفلين ما جاء بأقوال والدتهما» .

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيق زوجها) وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المشكو في حقه الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»