بسبب الخلاف على خطبة فتاة.. شاب يقتل آخر في القناطر الخيرية

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثورعلى جثة شاب عثر عليه طافيا بمياة الرياح التوفيقى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب آخر نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على خطبة فتاة فقام المتهم بضربه بشومة على رأسة ففقد وعيه وألقى به المتهم في الرياح التوفيقي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجنى عليه.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، اخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بتغيب شاب يدعى «إ ع» بدائرة المركر ثم العثور على جثته طافية بمياة الرياح التوفيقي، وتم انتشالها بواسة فرق الإنقاذ النهري.

وتوصلت التحريات إلى ان وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى «أ ى» 18 سنة نشبت بينه وبين المجنى عليه مشادة وتطورت إلى مشاجرة بسبب تقدم الشابين لفتاة لخطبتها ففضلت أسرة الفتاة المجنى علية ورفضت المتهم فتحدث المتهم إلى المجنى عليه تليفونيا لترك الفتاة إلا أنه رفض ذلك فقابله وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بضرب المجنى عليه بعصا «شومة» على رأسه ففقد وعيه في الحال، ثم ألقى به في الرياح التوفيقى ليلقى مصرعه غرقا، وتم انتشال الجثة، وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.