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دشنت اللجنة الاعلامية بحزب الغد حملة توعيه موسعه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بكل ماتم انجازه اعتبارا من 30 يونيه 2014 وحتى 30 يونيه 2021، وقال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ان الحملة تستهدف التعريف بالانجازات المبهرة التي نجح الرئيس في انجازها خلال سبع سنوات، في جميع مجالات التنمية المختلفه

واضاف«موسى» ان حملة حزب الغد تستهدف الرد على المشككين ومروجى الاحباط ومستهدفى النيل من عزيمة المصريين وضرب الاستقرار الذي تنعم به البلاد، مشيرا إلى ان الحملة ستوصف آليات عديدة لتسويقها حيث ستكون عبر الصفحة الرسميه للحزب على فيس بوك والصفحات الشخصيه لكل اعضاء الحزب وعبر موقع الغد الالكترونى وبوابه الغد الالكترونيه، بالاضافه إلى قناة الحزب على اليوتيوب .

و اكد «موسى» انه رغم عظم التحديات وضخامة المسؤليه ورغم التصدى لمعركة الارهاب طوال تلك الفترة العصيبه، ورغم الظروف العالميه القاسيه التي تسبب فيها انتشار فيرس كوفيد 19، إلا ان القائد نجح نجاحا ابهر الجميع وفاق توقعاتنا جميعا، وتوقعات كل المراقبين وانجز انجازات ضخمة في شتى المجالات .