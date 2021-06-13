محافظ المنوفية يتفقد مشروع الصرف الصحي في كفر ربيع

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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة صرف صحي كفر ربيع ( إنشاء جديد ) بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، وبطاقة 5 الآف م3/يوم، التي ستخدم أكثر من 50 ألف مواطن، استكمالاً لجولته الميدانية بمركز ومدينة تلا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المركز وتزامناً بإحتفالات المحافظة بعيدها القومي.



استمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع والموقف التنفيذي له، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بنسبة 35 %، وجاري العمل بحوائط حوض التهوية رقم (1) وتم نهو حدادة اللبشة المسلحة للحوض رقم (2)، وجاري العمل والتجهيز للصب بحوض المزج بالكلور، مضيفاً إلى أنه تم نهو حدادة اللبشة المسلحة والحوائط بأحواض التجفيف، وتم الحفر للمبني الاداري، مؤكداً أن القري المقرر ربط تصرفاتها على تلك المحطة هي قرية كفر ربيع، وقرية طنوب المكونة من ( محطتي رفع وشبكات إنحدار وخطي طرد) بتكلفة 90 مليون جنيه، حيث تم إنجاز أعمال الشبكات بالقريتين بنسبة تنفيذ 70% وسيتم الانتهاء من المشروع في نهاية العام القادم.



أوضح رشدي عمر إلى أنه جاري عمل تصميمات لمشروع محطة الصرف الصحي الجديد بكوم مازن بمعرفة الهيئة وسيتم البدء في التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المراحل القادمة وربطها على محطة عمروس، مشيراً أن إجمالى مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها من قبل الهيئة بنطاق مركز تلا بلغ عدد 3 مشروعات بطاقة 96م3/يوم وبتكلفة تقديرية (367) مليون جنيه، وأن إجمالى مشروعات الصرف الصحى المنفذة والجارى تنفيذها من قبل الهيئة بلغ 3 مشروعات بطاقة 35 الف م3/يوم، مؤكداً أن القرى المخدومة بالصرف الصحي بمعرفة الهيئة بلغت 15 قرية، بالإضافة إلى 8 قرى أخرى جاري العمل بها، وجاري الدراسة وأعمال الطرح لباقي قري المركز بتكلفة إجمالية 1 مليار و568 مليون جنيه.



كما أشار المهندس محمد نجيب إلى أنه سيتم طرح 12 محطة رفع صرف صحي جديدة بنطاق المركز، وسوف يتم التنفيذ فور الترسية على الشركات المنفذة في المرحلة الأولي لـ 5 قري وهم ( كفر صناديد، كفر محمد، كفر العرب البحري، كفر قرشوم، كوم الشيخ عبيد) بمعرفة شركة مياه الشرب وتمويل من البنك الدولي.

وخلال جولته إستمع المحافظ إلى شكاوي عدد من المواطنين يتضررون من وجود عدد من اعمدة الإنارة أيلة للسقوط بقرية شبرا بطوش، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بعمل الصيانة اللازمة للأعمدة واستبدال المتهالك منها بأعمدة أخرى جديدة، كما وجه المحافظ بدراسة عدد من طلبات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة في إطار اللوائح والقوانين.



أشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المبذولة على الأرض الواقع، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.