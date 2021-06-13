أخبار عاجلة

شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب -
جامعة الملك فيصل تستحدث 5 برامج دراسات عليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية -
الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي" -
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي -
"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران -
ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان -
رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا» -
«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد -
أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2» -
تحرش بالطالبات أثناء الحصص .. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس بنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هدوء من فضلكم".. مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر 3 كتب جديدة للأطفال

Print
"هدوء من فضلكم".. مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر 3 كتب جديدة للأطفال "هدوء من فضلكم".. مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر 3 كتب جديدة للأطفال
لفئات عمرية مختلفة وتشمل "ما هو الحب" و"جدتي منيرة لا تخبز الحلويات"

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ثلاثة كتب جديدة في مجال أدب الأطفال، لفئات عمرية مختلفة، شارك في تأليفها وإعدادها ورسومها وتصميمها مختصون ومختصات في أدب الطفل.

وجاء الإصدار الأول بعنوان "هدوء من فضلكم"، لفاطمة الناصري ورسوم ريم العويض، وكتاب "ما هو الحب"، لفاطمة خوجة ورسوم محمد الحموي، وقصة "جدتي منيرة لا تخبز الحلويات"، لماريا دعدوش ورسومات أمجاد حبتور.

ويتناول كتاب "هدوء من فضلكم" مراحل الجنين، وما يحدث له من تغيرات مثيرة وسريعة، وذلك في أسلوب بسيط وشائق يهدف إلى توصيل المعلومة بما يتناسب ومخيلة الطفل القارئ.

كما ركز كتاب "ما هو الحب" بأسلوب مبسط على قيمة كلمة: "الحب" باعتباره مجموعة متنوعة من المشاعر الإيجابيَّة والحالات العاطفية والعقلية قوية التأثير.

فيما جاء كتاب "جدتي منيرة لا تخبز الحلويات" في شكل قصة للأطفال، ليؤكد أن الأوقات والعلاقة التي تجمع الجد والجدة بأحفادهما من أجمل الأوقات وأحبها، وأكثرها فائدة وأهمية للصغار.

وتأتي الإصدارات في إطار عناية المكتبة بثقافة الطفل بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بإصدار القصص والكتب التي تنمي شخصيته وثقافته في مختلف العلوم والمعارف، وهو المنهج الذي صاغته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في عنايتها بثقافة الطفل؛ حيث أسست منذ بدايات نشأتها: نادي كتاب الطفل، وخصصت أقسامًا للأسرة والطفل في مختلف فروعها، كما تنقل للطفل عبر المكتبات المتنقلة وحافلات مصادر التعلم في الميادين والمتنزهات والحدائق العامة الكتب وقصص الأطفال وورش الرسم والمسابقات ومسرحيات الأطفال، لتقدم ثقافة شاملة خاصة بالطفل وتنمية ذوقه ومعارفه وكذلك احتضان المواهب الجديدة واكتشافها.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

جامعة الملك فيصل تستحدث 5 برامج دراسات عليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية

جامعة الملك فيصل تستحدث 5 برامج دراسات عليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية

الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي"

الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي"

طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي

طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي