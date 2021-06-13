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"مخادعون ونصابون".. ماذا قال "" عن ثناء "ماكرون" على "بايدن"؟

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"مخادعون ونصابون".. ماذا قال "ترامب" عن ثناء "ماكرون" على "بايدن"؟ "مخادعون ونصابون".. ماذا قال "" عن ثناء "ماكرون" على "بايدن"؟
اعتبر أن الدول الغربية تستفيد من أمريكا

في تعليقه على ثناء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة السبع في بريطانيا، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد : "عظيم جدًا أن يكون معنا رئيس أمريكي يمثل جزءًا من هذا التجمع، ولديه رغبة تامة في التعاون، ما تظهرونه هو أن الزعامة تعني الشراكة".

وأضاف "ترامب" في بيان صحفي " اليوم": "كان ماكرون والعديد من القادة الآخرين من قبله في فرنسا وفي سائر أوروبا، يخدعون الولايات المتحدة، كما لم يحدث سابقاً، لقد عوملنا بشكل غير عادل للغاية بصفقات تجارية مروعة، كما أنفقنا كثيرًا للدفاع عنهم".

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أن "الدول مثل فرنسا تستفيد من الولايات المتحدة؛ لهذا السبب بالطبع يحبون بايدن لأنه سيسمح لهم الآن بالعودة إلى أساليبهم القديمة في النصب".

ورأى "ترامب" أن "هذه البلدان سوف تغتني على حساب الولايات المتحدة، كما فعلت في الماضي، حتى يتم إجراء تغيير، أما أنا فإني مع أمريكا أولًا".

وقال: "إذا كُنت زعيمًا لهذه الدول، فسأفضل أيضًا بايدن على الرئيس ترامب".

وكان ماكرون قد رحب، خلال لقاء جمعه مع نظيره الأمريكي أثناء قمة مجموعة السبع الجارية في مقاطعة كورنوال البريطانية، بعودة الولايات المتحدة كزعيم متعاون للعالم الحر، بعد انتخاب "بايدن" رئيسًا للبلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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