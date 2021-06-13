بعد قصر الحج على حجاج الداخل.. تعرف على 10 حقوق يتمتعون بها

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الرياض – مباشر: قررت المملكة العربية السعودية قصر فريضة الحج في موسم هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين؛ وذلك للعام الثاني على التوالي؛ نتيجة التحورات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على أمن وسلامة الحجيج.

وبعد قصر فريضة الحج خلال هذا العام على حجاج الداخل، هناك 10 حقوق يتمتع بها المواطنون والمقيمون بالمملكة التي تمنح لهم عند رغبتهم في الحج، ومن هذه الحقوق ما هو مناط بوزارة الحج والعمرة التأكد من حصولهم عليها، وهذه الحقوق هي:

- تمكينهم من أداء فريضة الحج بعد التعاقد مع إحدى الشركات والمؤسسات المرخص لها من الوزارة.

- تقوم الوزارة بتأهيل الشركات والمؤسسات القادرة على تقديم الخدمة بالشكل المناسب للحجاج.

- تسهل وزارة الحج والعمرة لراغبي الحج عملية تعاقدهم مع الشركات والمؤسسات المرخصة، وتقوم بنقل بيانات الحجاج إلى وزارة الداخلية لتقوم بإصدار تصاريح الحج لهم بصفتها الجهة المختصة بذلك.

- تقوم وزارة الحج والعمرة بأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات والمؤسسات لضمان وفائها بالعقود المبرمة مع الحجاج.

- تنفذ وزارة الحج والعمرة برامج الرقابة الفاعلة على تنفيذ الشركات والمؤسسات للخدمات المتفق عليها مع الحجاج.

- تتلقى الوزارة من الحجاج شكاواهم وملاحظاتهم على الشركات والمؤسسات، وتقوم بعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها والتحقيق بشأنها وإصدار القرار المناسب حيالها.

- تقوم الوزارة بتقديم ما لديها من تقارير عن أداء المرخص لهم في الموسم وما يصلها من تقارير من الجهات المختصة للجنة النظر في المخالفات لمساعدتها في النظر في شكاوى الحجاج.

- تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات لجنة النظر في المخالفات لإعادة حقوق الحجاج المقررة من اللجنة، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات اللجنة المتضمنة معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة بتغريمها مالياً، أو إيقافها عن الخدمة لموسم أو أكثر أو إلغاء تراخيصها.

- تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة إذا اعترضت الشركة أو المؤسسة على قيمة التعويض المقررة للحاج.

- تقوم الوزارة بتسليم الحجاج قيمة التعويض المقررة للحاج عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

​​​​​​إجراءات حجاج الداخل

تتطلب إجراءات حجاج الداخل الآتي:

- زيارة بوابة المسار الإلكتروني والتعرف على برامج الخدمة وأسعارها، واختيار الخدمة المناسبة للحاج.

- سداد قيمة البرنامج إلكترونياً.

- الحصول على تصريح الحج. ​

ويعد نظام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبارة عن أنظمة وبيانات في بوابة إلكترونية متطورة؛ لعرض مختلف برامج الخدمة التي تعرضها شركات ومؤسسات حجاج الداخل، حيث تؤمن الوزارة للراغبين في الحج اختيار ما يناسبهم من برامج الحج، وتتيح لهم التعاقد إلكترونياً مع الشركات والمؤسسات على الخدمات المختلفة.

كما توفر الوزارة نظام إلكتروني لسداد قيمة العقود المبرمة وذلك حماية لحقوق الحجاج، كما تتيح وزارة الحج والعمرة من خلال البوابة الإليكترونية نقل طلبات تصاريح الحج بعد التعاقد إلى أنظمة وزارة الداخلية لاستصدار تصاريح الحج.

واشترطت السعودية أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل حج 1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يوماً، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

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