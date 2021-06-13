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رفع 3 أطنان من المخلفات فى حملة نظافة بشوارع الأقصر

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رفع 3 أطنان من المخلفات فى حملة نظافة بشوارع الأقصر رفع 3 أطنان من المخلفات فى حملة نظافة بشوارع الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بجميع أحياء المدينة، في إطار الخطه الموضوعة لتجميل كافة المناطق الرئيسية والحيوية حتى تظهر المدينة بالشكل الجمالى والحضارى اللائق بعاصمة السياحة العالمية.

أوضح قيام حي المطار اليوم الأحد، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي بعمل حملات تكثيفية للارتقاء بحي المطار وعمل حملة نظافة شاملة، تمكنت من رفع 3 أطنان من المخلفات والأتربة والقمامة.

واستهدفت الحملة الكوبرى العلوى وصولاً حتى بوابة المطار بالإضافة إلى عمل القلاب لرفع وتفريغ صناديق القمامة من طريق المنشاة العمارى العمومى وطريق الزناقطة العمومى وطريق المطار أمام القاعدة الجوية ونجع العوارين وأمام قصر ثقافة بهاء طاهر ومدخل أبو عصبة ومدخل أبو حسونة ومدخل العوابد والقباحى الشرقى وكولة الناظر. كما تم متابعة أعمال صيانة أعمدة الكهرباء بطريق السوفتيل، بدءًا من كمين طيبة وصولاً حتى الفرقة ١٥ مدخل منشأة العمارى.

المصرى اليوم

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