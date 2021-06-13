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علاء عبد العال: موقف أسوان صعب وهدفنا النقطة الـ35

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علاء عبد العال: موقف أسوان صعب وهدفنا النقطة الـ35 علاء عبد العال: موقف أسوان صعب وهدفنا النقطة الـ35

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أكد علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان، صعوبة موقف فريق في جدول مسابقة الدوري الممتاز .

وقال علاء عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "سنجد منافسة شرسة مع الأندية التي تتصارع معنا على البقاء في الأسابيع المقبلة، حيث سنلتقي مع وادي دجلة والإنتاج الحربي".

وأضاف "يتبقى لنا 10 مباريات في مسابقة الدوري وكل هدفنا هو الوصول إلى النقطة رقم 35 وحال حدوث ذلك سنضمن البقاء".

وتابع عبد العال "سر صعوبة موقفنا هو تعرض الفريق للتعثر أمام المقاصة ثم أمام الاتحاد السكندري، رغم أفضليتنا".

وزاد "لدي ثقة كبيرة في قدرة لاعبي أسوان على حسم البقاء مبكرا في الدوري خلال الأسابيع المقبلة، وأطالبهم بشكل مستمر أن نحسم موقفنا من خلال أنفسنا وألا ننتظر نتائج الآخرين".

المصرى اليوم

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