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انطلاق اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

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انطلاق اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي انطلاق اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

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انطلقت اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها الـ 95، اليوم، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتستمر حتى غد، وذلك للتحضير للدورة العادية الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها الأربعاء المقبل، على أن يسبقها بيوم اجتماع الدورة الـ 13 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام الذي يضم في عضويته: (عُمان ومصر والسعودية وقطر وتونس والجزائر وفلسطين والعراق).

وتشارك سلطنة عُمان في هذه الاجتماعات المهمة بوفد رفيع المستوى، يترأسه سعادة على بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام للإعلام، ويضم الدكتور محمد بن مبارك العريمي مستشار وزير الإعلام للإعلام الخارجي، والمستشار بدر بن هلال البوسعيدي نائب مندوب السلطنة الدائم لدى الجامعة العربية.

وتناقش الدورة الـ 95 للجنة الدائمة للإعلام العربي اليوم وغداً 15 بنداً، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب العمل على تنفيذ سياسة إعلامية عربية متواصلة وحشد الرأي العام العالمي ومناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

كما تناقش الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التي قام قطاع الإعلام والاتصال بوضعها وتأتي في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تبناها قادة دول العالم في قمة تاريخية خلال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر 2015، وكذلك وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية مثل (جوجل، فيس بوك، أمازون، نتفلكس).

وتبحث الدورة 95 أيضاً كيفية إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل، والاحتفال بجائزة التميز الإعلامي العربي، ومناقشة تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وكذلك مناقشة أنشطة قطاع الإعلام والاتصال وبعثات الجامعة بالخارج، وأنشطة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية، كونها تمثل خارطة طريق تهدف إلى تطوير الخطاب الإعلامي ليكون خطاباً إعلامياً عربياً يواكب التطور ويتعامل مع عصر العولمة بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحديات تمكن الإعلام العربي من دعم رسالته الاساسية في خدمة الوطن العربي وقضاياه الجوهرية.

المصرى اليوم

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