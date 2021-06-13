مجموعة السبع تدعو لدراسة منشأ كورونا

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أظهرت مسودة بيان أن قادة مجموعة السبع طالبوا بإجراء دراسة شفافة تستند إلى العلم، بما في ذلك في الصين.

وذلك لمعرفة منشأ فيروس كورونا على أن تتولى منظمة الصحة العالمية الأمر.

وقال البيان شبه النهائي: «ندعو أيضا إلى إجراء المرحلة الثانية من الدراسة حول منشأ (كوفيد-19) في حينه وبشفافية، وتكون مستندة إلى العلم بقيادة منظمة الصحة العالمية بما في ذلك في الصين، كما أوصى تقرير الخبراء».

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا المستجد قد تسرب من مختبر.

وأوضح خلال قمة زعماء مجموعة السبع، أن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن «هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس. إنهم يستحقون ذلك. هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء».

وأضاف أنه لم يكن هناك ما يكفي من «الشفافية والتعاون» من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل كورونا وأنه يجب النظر في كل فرضية.