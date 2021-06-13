قرار قضائي في طعن مرتضي منصور على «اللائحة المالية للأندية»

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أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة، على القرار الصادر بتنظيم اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها

وجاء الطعن الذي أقامه مرتضي في أبريل الماضي أن هذه اللائحة تمنح سلطات واسعة لوزير الشباب والرياضة، مؤكدا عدم مشروعية القرار من حيث الشكل والإجراءات، إذ كان ينبغي على وزير الشباب والرياضة عرض اللائحة قبل إقرارها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط صياغتها القانونية.