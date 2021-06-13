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إيقاف 136 مواطنا ومقيما بتهم إدارية وجنائية

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مكة المكرمة الأكثر حرارة بتسجيلها 49 درجة

سجلت مكة المكرمة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 49 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة وبلغت 25 درجة مئوية.أما نسبة الرطوبة فقد...

d1e9825017.jpg الرياض : الوطن
2713279c24.jpg03 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض الخضراء استبدال مظلات السيارات الصناعية بالأشجار

أكد رئيس المجلس البلدي للرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي لـ«الوطن»، أن المجلس البلدي لمدينة الرياض من خلال اطلاعه على احتياجات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

شاطئ بيش متنفس ساعات الصباح

فيما تشهد منطقة جازان موجة حر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وجد متنزهون غايتهم في شاطئ وكورنيش بحر بيش خلال ساعات الصباح، حيث يشهد...

icon-byline.pngجازان: خضر خيرات
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

أهالي الحرازات: سائقو الوايتات بقويزة استغلونا

يعاني أهالي الحرازات من استغلال سائقي وايتات المياه بمحطة التعبئة بقويزة لهم، مما يتسبب في عدم حصولهم على المياه على الرغم من مرور...

icon-byline.pngجدة: مطر المفضلي
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

حلم العمر ضائع بين الإسكان والممول

بينما تمنع اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستفيد من التصرف الكامل في الأرض أو طلب فك الرهن إلا بعد البناء...

icon-byline.pngنجران : صابر آل مخلص
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ
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مغلقة ومهجورة قطار التطوير يتجاوز محطات للطرق

تحولت عشرات المحطات على الطرق السريعة والإقليمية إلى مواقع مهجورة وأطلال خاوية، بعد ما عجزت عن الوفاء بالاشتراطات واللوائح الخاصة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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