إيقاف 136 مواطنا ومقيما بتهم إدارية وجنائية
سجلت مكة المكرمة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 49 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة وبلغت 25 درجة مئوية.أما نسبة الرطوبة فقد...
أكد رئيس المجلس البلدي للرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي لـ«الوطن»، أن المجلس البلدي لمدينة الرياض من خلال اطلاعه على احتياجات...
فيما تشهد منطقة جازان موجة حر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وجد متنزهون غايتهم في شاطئ وكورنيش بحر بيش خلال ساعات الصباح، حيث يشهد...
يعاني أهالي الحرازات من استغلال سائقي وايتات المياه بمحطة التعبئة بقويزة لهم، مما يتسبب في عدم حصولهم على المياه على الرغم من مرور...
بينما تمنع اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستفيد من التصرف الكامل في الأرض أو طلب فك الرهن إلا بعد البناء...
تحولت عشرات المحطات على الطرق السريعة والإقليمية إلى مواقع مهجورة وأطلال خاوية، بعد ما عجزت عن الوفاء بالاشتراطات واللوائح الخاصة...