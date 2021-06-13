"العبدالعالي": هدفنا الحالي إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل

★ ★ ★ ★ ★

متحدث "الصحة" أكد أنه لا يوجد تغيّر في منحنى الإصابات بفيروس #كورونا في المملكة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد تغيير في منحنى الإصابات بفيروس #كورونا في المملكة، مبيناً أن "هدفنا الحالي هو إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل".

وأضاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: التهاون في الاحترازات يقود إلى انتكاسة في معدل الإصابات.

وتابع: نستهدف إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل.

وكشفت "الصحة" أن نحو 14.5 مليون شخص تم إعطاؤهم جرعة لقاح #كورونا، موضحةً أن اللقاحات آمنة، وبإمكان كل من تلقي اللقاح التبرع بالدم.