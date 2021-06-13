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"العبدالعالي": هدفنا الحالي إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل

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"العبدالعالي": هدفنا الحالي إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل "العبدالعالي": هدفنا الحالي إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل
متحدث "الصحة" أكد أنه لا يوجد تغيّر في منحنى الإصابات بفيروس #كورونا في المملكة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد تغيير في منحنى الإصابات بفيروس #كورونا في المملكة، مبيناً أن "هدفنا الحالي هو إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل".

وأضاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: التهاون في الاحترازات يقود إلى انتكاسة في معدل الإصابات.

وتابع: نستهدف إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل.

وكشفت "الصحة" أن نحو 14.5 مليون شخص تم إعطاؤهم جرعة لقاح #كورونا، موضحةً أن اللقاحات آمنة، وبإمكان كل من تلقي اللقاح التبرع بالدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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