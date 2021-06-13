"مقياس": stc الأولى في انتشار خدمة 5G وتقرير عالمي ينوه بأداء شبكتها

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وفّرت خدمة الجيل الخامس في 43 محافظة بالمملكة.. والأفضل في سرعات مقدمي الخدمات

نوه التقرير العالمي Opensignal المتخصص في تحليل تجارب شبكات الجوال، بالتطور الملحوظ الذي أجرته stc على تحسين أداء شبكتها بنسبة 40٪، حيث حققت ارتفاعاً في نتيجة تجربة الألعاب بنسبة 39.7٪ مقارنة بالتقرير السابق، وسجلت في تجربة الفيديو 70.1 نقطة

يأتي هذا في حين حافظت الشركة على مركزها في تجربة التطبيقات الصوتية للمرة الثانية على التوالي، بما يحقق الرضا الكامل لكل العملاء المستخدمين للشبكة والمقارنة بين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركات الاتصالات، وفق المعيار العالمي المستقل لتحليل تجربة الهاتف الجوال.

وجاء في تقرير Opensignal في نسخته الأخيرة -الذي يُعد بمثابة الدليل النهائي لفهم التجربة الحقيقية التي يتلقاها مستخدمو شبكات الجوال، فوز stc بسبع جوائز شملت تجربة الفيديو، تجربة الألعاب، تجربة السرعة، تجربة تطبيق الصوت، تجربة سرعة التحميل، تجربة توفير خدمة 4G، تجربة تغطية خدمة 4G، بالإضافة إلى التحسينات والتطوير التي تجريها stc على تجربة الألعاب.

وفيما يتعلق بتجربة الألعاب على شبكة stc، فقد أبرز التقرير التحسينات الهائلة التي أجريت على التجربة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وصل 52.8 نقطة، وبزيادة قدرها 15 نقطة ضمنت stc بموجبها تقدمًا بمقدار 9.6 نقاط على الشركات الاخرى.

ومن جهة أخرى تصدرت stc قائمة انتشار خدمات الجيل الخامس 5G في المملكة باحتلالها المركز الأول بوصول خدماتها إلى 43 محافظة جديدة في المملكة، وذلك وفق تقرير "مقياس" الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فقد تمكنت stc من نشر خدمات الجيل الخامس5G ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بالتغطية إلى 53 محافظة في مختلف مناطق المملكة.

وبيّن التقرير أن stc حققت المركز الأول في مجال قياس سرعات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بمتوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل وصلت إلى 130.84 ميجابيت بالثانية، مع متوسط سرعة الرفع للإنترنت المتنقل وصلت إلى 23.52 ميجابيت بالثانية، مع تحقيق المركز الأول في متوسط سرعة الرفع للإنترنت عبر الألياف الضوئية ضمن قياس سرعات مقدمي خدمات الاتصالات عبر الالياف الضوئية، لتصل إلى 39.41 ميجابيت في الثانية.

وتأتي هذه الإنجازات المتميزة التي تحققها stc، بشكل متواصل بين شركات الاتصالات على مستوى المنطقة؛ نتيجة لجهودها الداعمة لبرامج الابتكار والإبداع، إلى جانب دورها في طرح الحلول الشاملة في عالم الاتصالات والتمكين الرقمي، بما يسهم في تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.