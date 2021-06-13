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عودة وظائف الإبصار.. جراحة دقيقة ناجحة لعين طفلة بمستشفى قنا الجامعي

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عودة وظائف الإبصار.. جراحة دقيقة ناجحة لعين طفلة بمستشفى قنا الجامعي عودة وظائف الإبصار.. جراحة دقيقة ناجحة لعين طفلة بمستشفى قنا الجامعي

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نجح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون وقسم التخدير بمستشفى قنا الجامعي من إجراء عملية دقيقة لطفلة تبلغ 7 سنوات لعلاجها من الحول وارتخاء الجفن صرح بذلك الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية

أشار الدكتور أحمد حسن الدغيمي رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب قنا والمستشفى الجامعي أن العيادة الخارجية للقسم استقبلت الطفلة ذات السبع سنوات والتي كانت تعاني من غياب كامل لوظيفة العضلة الرافعة للعين أدى إلى حول وارتخاء بالجفن وتم اجراء الجراحة لها بالقسم بفريق طبي بقيادة الدكتور أحمد على عامر المدرس والاستشاري بالقسم والطبيبة دعاء عبودي المدرس المساعد بالقسم ومن قسم التخدير الدكتور محمود إسماعيل المدرس بالقسم والطبيبة غادة عادل المدرس المساعد والطبيب محمد حسام تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير بطب قنا والمستشفى الجامعي.

وأكد أن تلك العملية تعتبر ضمن عمل الوحدة الناشئة للحول وتجميل العيون التابعة للقسم في إطار تطوير العمل بالقسم خلال الفترة الماضية بالاهتمام بالتدريب والجانب البشري من ناحية بإيفاد أعضاء هيئة التدريس وأطباء القسم للتدريب بالجامعات المتميزة في هذا المجال أو بالحصول على الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الحديثة.

الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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