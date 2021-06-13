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رئيس «برلمانية التجمع» : الموازنة لا تعالج الفقر.. والأثرياء سيزدادون بنسبة 66%

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رئيس «برلمانية التجمع» : الموازنة لا تعالج الفقر.. والأثرياء سيزدادون بنسبة 66% رئيس «برلمانية التجمع» : الموازنة لا تعالج الفقر.. والأثرياء سيزدادون بنسبة 66%

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قال النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في البرلمان، أن الموازنة الحالية لا تعالج الفقر، وأنه وفقا لعدة دراسات اقتصادية فإن فاحشي الثراء سيزيدون في بنسبة 66 %.

وأضاف «المغاوري» خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد :«هناك غياب للنموذج الرياضي للاقتصاد المصري بمشروع الموازنة، وقياس المكون المعرفي للصادرات»

و أضاف: «نحن نناقش الموزانة في شهر يونيو، ومن المحزن ان يكون 1 يونيو من هذا العام هو يوم صدور قرار وقف العمل في مصنع الحديد والصلب في حلوان وتشريد مئات العاملين وفتح الباب للمصانع الضغيرة والقطاع الخاص، يعنى «أسمع كلامك اصدقك، اشوف افعالك على الارض استعجب».

المصرى اليوم

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