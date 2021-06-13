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تعاون مشترك بين جامعة بنها و«إعلام القليوبية»

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تعاون مشترك بين جامعة بنها و«إعلام القليوبية» تعاون مشترك بين جامعة بنها و«إعلام القليوبية»

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استقبل الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأحد الدكتور محمود عبدالغفار مدير مشروعات تطوير التعليم بجامعة بنها والدكتور ياسر عبدالرحمن وكيل كلية التربية النوعية السابق وذلك لبحث الية التعاون المشترك بين اعلام القليوبية ووحدة مشروعات تطوير التعليم.

وناقش اللقاء توجيهات المصرية، نحو أهمية الارتقاء بالعملية التعليمة، وتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل.

أكد مدير عام اعلام القليوبية ان التعاون مع جامعة بنها يساهم بشكل كبير في نجاح رسالتنا الإعلامية لذلك فقد تم الاتفاق على العمل مع وحدة مشروعات جامعة بنها في عدة ملفات أهمها تنمية وعى المواطن القليوبي بالخدمات التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة بنها والتي يستفيد بخدماتها أبناء المحافظة مثل وحدات الكشف المبكر عن الأورام، معمل الكشف عن السموم والمخدرات، معمل تحاليل الفيروسات الكبدية بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتنمية المهارات المهنية والعملية للطلاب اثناء الدراسة وبعد التخرج.

وأضاف الدكتور محمود عبدالغفار مدير المشروعات بجامعة بنها ان فكرة إنشاء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم تنبثق من استراتيجية مشروع تطوير التعليم العالي بغرض خلق مناخ إيجابي لتحسين جودة وكفاءة نظام التعليم العالي من خلال: الإصلاح التشريعي، وإعادة الهيكلة المؤسسية، وخلق آليات مستقلة لضمان الجودة واستحداث أنظمة لمراقبة وتقييم الأداء

المصرى اليوم

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