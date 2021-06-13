فرنسا تعلن تنحي رئيس أركان الجيش

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قالت الرئاسة الفرنسية إن رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فرانسوا لوكوانتر سيحال للتقاعد وسيحل محله الجنرال تييري بوركهارد.

وحتى الآن يتولى بوركهارد رئاسة أركان القوات البرية. وكان تقاعد لوكوانتر متوقعا على نطاق واسع.

وتأتي هذه الخطوة، الأحد، بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الانسحاب من مالي الأمر الذي سيستغرق عدة أشهر من التخطيط.

ولطالما طالب لوكوانتر أوروبا بالانخراط في الساحل الإفريقي، مؤكدا أن تواجد قواته في دول تلك المنطقة سيظل قائما بعد 10 سنوات.

كما ظل داعما لقوة تاكوبا في مالي، والتي تشرك دول أوروبية عدة (السويد وإيطاليا وتشيكيا وأستونيا) قوات خاصة ميدانياً، إلى جانب فرنسا، في قتالها للإرهابيين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش.