هالة زايد في جنيف لإجراء لقاءات مع رؤساء المنظمات الدولية والأممية

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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى العاصمة السويسرية «جينيف» على رأس وفد من قيادات الوزارة، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية الهامة.

وضم الوفد المُرافق للوزيرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن برنامج الوزيرة خلال الزيارة يتضمن لقاءات بعدد من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والأممية الهامة، لمناقشة ملفات العمل المشتركة، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح «مجاهد» أن الوزيرة ستلتقي خلال زيارتها بمدير عام منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، لبحث سبل التعاون في عدد من الموضوعات، حيث من المُقرر مناقشة المعاهدة الدولية للجوائح التي تتضمن مجموعة من اللوائح المُنظمة للعمل وتلتزم بها دول العالم حال حدوث أي جائحة، ومناقشة ملف تصنيع لقاح فيروس كورونا بمصر، إلى جانب مناقشة تحديات التوزيع غير العادل للقاحات عالمياً، فضلاً عن بحث التحديات التي تواجه دول إقليم شرق المتوسط فيما يخص القضاء على فيروس شلل الأطفال، وذلك لدور مصر الرئاسي للمجموعة الفرعية للقضاء على المرض.

وأشار إلى أن لقاء الوزيرة بمدير عام منظمة الصحة العالمية سيتضمن مناقشة تدشين المركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض «Egyptian CDC»، وفقاً للمعايير الدولية لتكون مهمته تقديم الأبحاث وسبل الدعم لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، لافتاً إلى أن المركز سيصبح بمثابة صرحاً متكاملاً للأبحاث الطبية للوقاية من الأمراض.



وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة سوف تلتقي سيث بيركلي، المدير التنفيذي للتحالف الدولي للقاحات والأمصال(GAVI)، لمناقشة دعم ملف تصنيع اللقاحات بمصر، ومن ضمنها لقاح فيروس كورونا، وزيادة القدرة الإنتاجية على التصنيع، وذلك لتغطية الاحتياجات الإقليمية لدول المنطقة، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه توريد لقاح فيروس كورونا من خلال اتفاقية «كوفاكس» المعنية بالتوزيع العادل للقاحات عالمياً

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة ستلتقي الرئيس لتنفيذي لـ برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، إلى جانب زيارتها للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا «The Global Fund»، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة لدعم وبناء استراتيجية القضاء على مرض السُل وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب، كأحد أهداف التنمية المستدامة 2030.

ولفت «مجاهد» إلى أن برنامج الوزيرة في «جينيف» يتضمن زيارة للمنتدى الاقتصادي العالمي «World Economic Forum»، وذلك لمناقشة مبادرة المنتدى للقضاء على الفيروسات الكبدية بمختلف دول العالم، مشيراً إلى رغبة المنتدى بأن تصبح مصر أحد قادة التحالف لما تمتلكه من خبرة كبيرة في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية والتي توجت بنجاح حملة «القضاء على فيروس سي» ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة».