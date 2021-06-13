محافظ البحر الأحمر يتفقد التأمين الصحي بمدينة الغردقة ويطمئن على الخدمات الطبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الأحد، بزيارة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحي بمدينة الغردقة، شملت الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين، كذلك جاهزية العيادات والمعامل داخل المبنى لتقديم الخدمة.

كان «حنفي» قد شدد على التوسع في تقديم الخدمات الطبية من التأمين لتشمل جميع مدن المحافظة خاصة المناطق البعيدة والنائية.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه يجري الآن العمل بالتنسيق مع إدارة التأمين الصحي من أجل سد العجز في بعض التخصصات الطبية، كذلك توفير بعض الاجهزة الطبية التي يحتاجها المواطنين بالتأمين.

كان المحافظ قد استمع إلى عدد من شكاوى المواطنين المتواجدين بمبنى التأمين، ووعدهم بالتدخل والحل الفورى لها.