أخبار عاجلة

ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان -
رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا» -
«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد -
أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2» -
تحرش بالطالبات أثناء الحصص .. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس بنها -
«رسالة فرح» من البابا تواضروس في عظة الأربعاء -
محمد الشناوي يخضع لفقرات تدريبية خلال مران الأهلي استعدادا لمعركة الترجي -
تدريب العاملين بـ«مياه الأقصر» للحصول على «الأيزو» -
المجموعة الخامسة في يورو 2020: إسبانيا تنتفض وهدف قاتل يمنح الصدارة للسويد -
مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ البحر الأحمر يتفقد التأمين الصحي بمدينة الغردقة ويطمئن على الخدمات الطبية

Print
محافظ البحر الأحمر يتفقد التأمين الصحي بمدينة الغردقة ويطمئن على الخدمات الطبية محافظ البحر الأحمر يتفقد التأمين الصحي بمدينة الغردقة ويطمئن على الخدمات الطبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الأحد، بزيارة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحي بمدينة الغردقة، شملت الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين، كذلك جاهزية العيادات والمعامل داخل المبنى لتقديم الخدمة.

كان «حنفي» قد شدد على التوسع في تقديم الخدمات الطبية من التأمين لتشمل جميع مدن المحافظة خاصة المناطق البعيدة والنائية.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه يجري الآن العمل بالتنسيق مع إدارة التأمين الصحي من أجل سد العجز في بعض التخصصات الطبية، كذلك توفير بعض الاجهزة الطبية التي يحتاجها المواطنين بالتأمين.

كان المحافظ قد استمع إلى عدد من شكاوى المواطنين المتواجدين بمبنى التأمين، ووعدهم بالتدخل والحل الفورى لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»

أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»