المركز الدولي للابتكار يمنح جائزة القيادة الفائقة لرئيس جامعة عين شمس

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منح المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي، تحت رعاية منظمة اليونسكو UNESCO-ICHEI، جائزة القيادة الفائقة إلى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك تقديرًا للجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار.

بالإضافة إلى مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في مجال التعليم وخاصة مجال التعليم عن بعد والتي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي.

كما تم منح جامعة عين شمس شهادة الاعتراف برئاسة الجامعة للدورة الأولى للمعهد الدولي للتعلم عن بعد، والذي يعد مبادرة عالمية ينظمها المركز الدولى للابتكار.

أيضا قدم المركز شهادة تقدير إلى الدكتورة منى عبدالعال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم.