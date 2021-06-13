مشاهدة إنجلترا ضد كرواتيا في يورو 2020 .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول)

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يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب كرواتيا في المباراة التي تجمع المنتخبين في الثالثة عصر اليوم الأحد 13-6-2021 على ملعب ويمبلي في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا يورو 2020 والتي تضم بجانبهما منتخبي التشيك وأسكتلندا.
وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:
حراسة المرمى: بيكفورد
الدفاع: كالي والكر - جون ستونز - مينجز - تريبير
الوسط: ديكلان رايس - فيليبس
أمامهم: فودين - مايسون ماونت - رحيم ستيرلنج
الهجوم: هاري كين
ويجلس على مقاعد البدلاء: هندرسون - لوك شو - جريليش - جوردان هندرسون - راشفورد - كودي - كالفيرت لوين - جاميس - ساكا - بيلينجيهام.
بينما جاء تشكيل كرواتيا على النحو التالي:
حراسة المرمى: ليفاكوفيتش
الدفاع: فيرساليكو - فيدا - كار - جفارديول
الوسط: بروزوفيتش - كوفاسيتش - مودريتش - بريسيتش - كراماريتش
الهجوم: ريبيتش
وفي البدلاء: كالينيتش - بريكالو - فلاسيتش - بوديمير - باساليتش - بيتكوفيتش - جورانوفيتش - ايفانوسيتش.
أبرز أحداث اللقاء:
بداية المباراة