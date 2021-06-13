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وعد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالبقاء والاستمرار مع الزمالك وعدم التفاوض مع احد الأندية السعودية التى اتفقت مه اللاعب عليضمه شريطة ينهي علاقته مع ناديه الزمالك بشكل ودي.

وكان محمود حمدي الونش قد تألق خلال الفترة الأخيرة وأصبح أحد أعمدة نادي الزمالك الأساسية ومنتخب مصر الأول وأنهالت عليهالعروض الخارجية.

وعلم" المصري اليوم " ان الونش اشترط الدخول في الفئة في الموسم أسوة ببعض لاعبي الفئة الاولي ووعد في حالة تلبيةطلبه سيغلق ملف الرحيل وهو ما وافقت عليه الادارة

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