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يجهز مفاجاة للونش بضمه للفئة الأولي لتحديد عقده

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الزمالك يجهز مفاجاة للونش بضمه للفئة الأولي لتحديد عقده يجهز مفاجاة للونش بضمه للفئة الأولي لتحديد عقده

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وعد محمود حمدي الونش مدافع بالبقاء والاستمرار مع الزمالك وعدم التفاوض مع احد الأندية التى اتفقت مه اللاعب عليضمه شريطة ينهي علاقته مع ناديه الزمالك بشكل ودي.

وكان محمود حمدي الونش قد تألق خلال الفترة الأخيرة وأصبح أحد أعمدة نادي الزمالك الأساسية ومنتخب الأول وأنهالت عليهالعروض الخارجية.

وعلم" المصري اليوم " ان الونش اشترط الدخول في الفئة في الموسم أسوة ببعض لاعبي الفئة الاولي ووعد في حالة تلبيةطلبه سيغلق ملف الرحيل وهو ما وافقت عليه الادارة

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المصرى اليوم

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