جوائز «يانصيب» ضد كورونا .. والتطعيم باللقاح شرط المشاركة (تفاصيل)

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تحويل المحنة، وهي جائحة كورونا التي تفشت في كل زوايا الكرة الأرضية الأربعة، إلى منحة وهذه المرة في صورة جائزة مالية تأتي بعد الاشتراك في مسابقة مالية، أحد أساليب التحدي الجرئ للفيروس القاتل، حيث جرى إقامة مسابقة جائزة اليانصيب «فاكس فور زا وين» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تقتصر المشاركة فيها على من تلقوا اللقاحات المضادة لكوفيد-19، كخطوة تحفيزية لمحاصرة انتشار العدوى في أقل معدلاتها.

وتوالت مرات الفوز بما يعرف بمسابقة اليانصيب المعروفة باسم «اللقاح للفوز»، حيث وصل عدد من ربحوا الجائزة إلى أكثر من 15 شخصا من أصحاب الحظ السعيد، شارك جميعهم في السحب على أول مسابقة يا نصيب تجريها الولاية الأسبوع الماضي. ويحصل الفائز على 50 ألف دولار، ولكن شرط أن يكون ممن تلقوا التطعيمات، كجزء من برنامجهم التحفيزي، حيث خصص هذا النوع من المسابقات لترغيب المواطنين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

شهدت ولاية كاليفورنيا، وقائع الحظ السعيد، التي أحرزت فيها الحملة نجاحاتها، في حين أعلن حاكمها جافين نيوزم أنه جرى تطعيم 40 مليون نسمة من سكان الولاية، بينما تلقى 70% من السكان فوق الثامنة عشرة الجرعة الأولى من التطعيم، مضيفا أن كاليفورنيا بها أقل نسبة انتشار لكوفيد-19 في البلاد. غير أن ولايات أخر نفذت برامج تحفيزية أخرى ووزعت جوائز مالية مثل أوهايو والمريلاند، وأوريجون وكولورادو وووشنطن، ونيويورك.

أوضحت مجلة «نيوزويك» الأمريكية في تقرير لها أن كل 30 شخصا ممن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 كان مؤهلا للفوز بـ50 ألف دولار، بينما يجري الإعلان عن عشرة فائزين آخرين بجوائز تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار. ولفت التقرير إلى أن جميع الفائزين بمبلغ الخمسين ألف دولار كانوا قد شاركوا في السحب الثاني، وتم الإعلان عنهم وفقا للمقاطعة أو المنطقة بالولاية من سان فرانسيسكو، وسان ماتيو، وألاميدا، وسنتا كلارا ومونتفيتري، وسكرامينتو، وسان دييجو، ورفيرسايد وكارين، وفريسنو، ولوس أنجلوس.

بينما أذاعت قناة «فوكس 29» أن «نيوزم» أعلن عن فوز فتاة مراهقة في السحب الأول، وهي نانسي جوتيريس، من سان دييجو، وهي عمرها 17 عاما، ومن ثم سوف يتم وضع مبلغ الفوز 50 ألف دولار في حساب جاري لها حتى تبلغ الثامنة عشرة كي تتمكن من الحصول عليه. غير أن هناك فائزين ولكن لم يحالف مع الأسف الحظ كي يتسلموا الجائزة، ومن ثم خسروها بعد محاولات عديدة للاتصال بهم، حيث أكد المتحدث باسم مديرية الصحة العامة بكاليفورنيا سامي جاليجوس أنه تعذر الوصول إلى أثنين من الـ15 فائزا بعد استنفاذ محاولات على مدار 96 ساعة من نتيجة السحب، ومن ثم تلقاها بديلان لهما ممن كانا مؤهلين للفوز.

ومن المقرر أن تنفق ولاية كاليفورنيا مبلغا إجماليا يصل إلى 116.5 مليون دولار على مسابقة اليانصيب، إلى كروت هدايا للشراء من محال البقالة قيمة الواحد منها 50 دولارا.