أخبار عاجلة

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات -
إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة -
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات -
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى -
تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان -
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو -
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى -
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي -
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

سلطنة عُمان تطرح تسهيلات جديدة للشركات التجارية

Print
سلطنة عُمان تطرح تسهيلات جديدة للشركات التجارية سلطنة عُمان تطرح تسهيلات جديدة للشركات التجارية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطنة عمان اليوم عن حزمة جديدة من التسهيلات للشركات التجارية، حيث ستبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية بعد غد الثلاثاء، تقديم هذه الحزمة للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية سجلاتها التجارية لمدة عام أو دمج سجلاتها التجارية لمدة 6 أشهر، للتسهيل لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها وتشجيع أصحاب ومُلاك السجلات التجارية المتعددة على تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية، وذلك في إطار معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، أن التسهيلات تأتي بهدف تصحيح أوضاع السوق، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة، مشيرة إلى أن عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الفترة من بداية شهر يناير الماضي وحتى ١٠ يونيو الجاري بلغ (٨٤٤٧) سجلاً تجارياً.

وأوضحت الوزارة أن التسهيلات للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتضمن إتاحة أن يكون المصفي أحد الشركاء والمفوضين بالتوقيع أو من تراه الشركة مناسباً، وتحديد مبلغ (50) ريالاً عُمانياً يشمل جميع إجراءات التصفية، والإعفاء من كافة الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية، حيث يمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» ذاتياً أو عن طريق مراكز سند للخدمات وإرفاق المستندات المطلوبة، أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية فسيتم إعفاؤها من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» أو عن طريق مراكز سند للخدمات والتي تتمثل في تقديم طلب الاندماج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»

أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»