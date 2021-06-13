سلطنة عُمان تطرح تسهيلات جديدة للشركات التجارية

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أعلنت سلطنة عمان اليوم عن حزمة جديدة من التسهيلات للشركات التجارية، حيث ستبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية بعد غد الثلاثاء، تقديم هذه الحزمة للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية سجلاتها التجارية لمدة عام أو دمج سجلاتها التجارية لمدة 6 أشهر، للتسهيل لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها وتشجيع أصحاب ومُلاك السجلات التجارية المتعددة على تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية، وذلك في إطار معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، أن التسهيلات تأتي بهدف تصحيح أوضاع السوق، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة، مشيرة إلى أن عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الفترة من بداية شهر يناير الماضي وحتى ١٠ يونيو الجاري بلغ (٨٤٤٧) سجلاً تجارياً.

وأوضحت الوزارة أن التسهيلات للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتضمن إتاحة أن يكون المصفي أحد الشركاء والمفوضين بالتوقيع أو من تراه الشركة مناسباً، وتحديد مبلغ (50) ريالاً عُمانياً يشمل جميع إجراءات التصفية، والإعفاء من كافة الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية، حيث يمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» ذاتياً أو عن طريق مراكز سند للخدمات وإرفاق المستندات المطلوبة، أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية فسيتم إعفاؤها من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» أو عن طريق مراكز سند للخدمات والتي تتمثل في تقديم طلب الاندماج.