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نبأ سار بخصوص أجور العاملين في قطاع الصحة

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نبأ سار بخصوص أجور العاملين في قطاع الصحة نبأ سار بخصوص أجور العاملين في قطاع الصحة

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طالب الدكتور محمد العمارى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بتشكيل عدد من اللجان المختلفة لدراسة تأثيرات على القطاع الصحي والعاملين به .
وقال العمارى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، إن أزمة كورونا ألقت بظلالها على العاملين بالصحة، مما أدى إلى انخفاض الأجور والمرتبات .

وطالب العماري بتشكيل لجنة من وزارات «الصحة والمالية والتعليم العالي والتخطيط» لتتولى مراجعة شاملة للأجور التي يتقاضاها العاملون بالصحة بما فيها المستشفيات الجامعية وكذلك تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والتعليم والصحة لتحديث البيانات الطبية والقدرة على التنبؤ بالأمراض.

كما طالب العماري بتشكيل لجنة من هيئتى الاعتماد وضمان الجودة وهيئة الرقابة للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة في مواجهة كورونا.

المصرى اليوم

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