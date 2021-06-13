تعرف على موعد تسليم أرقام الجلوس طلاب الثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نهاية الأسبوع الجاري، تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة وأماكن لجان الامتحانات استعدادا للامتحانات التجريبية المقرر أن تبدأ 21 يونيو الجارى.

وأعلن الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ،بلغ ٦٤٩٣٨٧ طالب وطالبة، منهم ٢٩٢٨٥٢ طالب وطالبة في الشعبة العلمى علوم و١٠٠١٦٩ طالب وطالبة في شعبة علمى رياضيات و٢٥٦٣٦٦ طالب وطالبة في الشعبة الأدبية.

وأضاف حجازى إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بلغ 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من طلاب الثانوية العامة ضرورة تحديث أجهزة التابلت وتحديث البرامج وخاصة تطبيق تنويهات الخاص باستلام اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الامتحانات التجريبية هو تعريف الطلاب بمقار اللجان الامتحانية بالمدارس الحكومية المؤهلة للامتحانات والمزودة بالخوادم المركزية ، وكذلك بهدف تعريف الطلاب على طريقة الامتحان والإجابة عبر البابل شيت على ان يتم أداء الامتحانات التجريبية بالمدارس لمدة يوم واحد بينما تستكمل باقى الامتحانات إلكترونيا من المنزل.

وأكدت الوزارة أنه سيتاح الإجابة على الامتحان من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ، ويتاح للطلاب تحميل الأسئلة والاجابات للتدريب عليها وكذلك طباعة البابل شيت للتدريب على طريقة استخدامه.