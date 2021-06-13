اليوم .. الحكم في قضية الاستيلاء علي وحدات سكنية ملك الدولة بالغردقة

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تنظر محكمة جنح الغردقة اليوم الاحد برئاسة المستشار مجمد خلاف جلسة محاكمة 18 شخص بينهم سيدة في قضية الاستيلاء على شقق سكنية ملك الدولة وذلك بعد ان القت اجهزة الامن بالبحر الاحمر القبض عليهم وتحرير محاضر ضدهم واخلاء الوحدات السكني.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من اخلاء ٣ عمارات سكنية بمساكن الروضة المخصصة لبديل العشوائيات بالغردقة، بعد سيطرة مواطنين عليها دون وجه والقت القبض على المتهمين، وحررت الأجهزة الأمنية محاضر للمتعدين.

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر تلقي إخطار من اللواء خالد عبدالهادي مدير مباحث الجنائية، يفيد بأن أجهزة الامن بالغردقة تلقت بلغا من مسؤولي جهاز التعمير باستيلاء عدد من المواطنين على الوحدات السكنية المخصصة لبديل العشوائيات دون وجه حق.

وتمكنت قوة أمنية من مديرية أمن البحر الأحمر بقيادة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية تحت إشراف مدير أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي ومباحث قسم شرطة أول وثان الغردقة من طرد المتعدين من الشقق والسيطرة على الوضع الأمني وإلقاء القبض على عدد منهم وتحرير عدد من المحاضر واحالتهم للنيابة.

يذكر أن مشروع مساكن الروضة بالغردقة يقع بمنطقة ويأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات بالمدينة السياحية، ويشمل إنشاء 30 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 250 منزل سكنى بتكلفة ٣٢٠ مليون جنيه.