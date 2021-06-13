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إرتكبت فعل فاضح أثناء الرقص.. حبس راقصة  بشارع الهرم 6 أشهر 

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إرتكبت فعل فاضح أثناء الرقص.. حبس راقصة  بشارع الهرم 6 أشهر  إرتكبت فعل فاضح أثناء الرقص.. حبس راقصة  بشارع الهرم 6 أشهر 

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عاقبت محكمة جنح الهرم راقصة بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 أف جنية لإتهامها بإرتكاب فعل فاضح أثناء قيامها بالرقص داخل إحدي الملاهي الليلية بشرع الهرم.

كانت مباحث الأداب بالجيزة قد ألقت القبض على المتهمة لقيامها بالرقص على نحو يخل بالأداب العامة وأدائها رقصات إستعراضية تتضمن إيحاءات جسدية منافية للأداب، بما يعد فعلا فاضحا يخدش الحياء.

أحالت النيابة للمحاكمة بتهمة إرتكاب الفعل الفاضح بعدما تبين من التحقيقات ثبوت إرتكابها تلك الجريمة، ووجود مقاطع مصورة لرقصاتها داخل الملهي الليلي الذي تعمل به, ظهر فيها وهي ترقص واضعة يدها على مناطق حساسة بجسدها وتعمدها إرتكاب الفعل الفاضح أمام جمهورها.

المصرى اليوم

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