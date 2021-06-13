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وزير الرياضة يشيد بنجاح بطولة العالم للخماسي الحديث

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وزير الرياضة يشيد بنجاح بطولة العالم للخماسي الحديث وزير الرياضة يشيد بنجاح بطولة العالم للخماسي الحديث

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والمهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسى الحديث، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات فرق وفردي السيدات ضمن بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها في الفترة 8-14 يونيو الجاري بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وفازت في منافسات فردي السيدات بالمركز الأول من بيلاروسيا أناستازيا بروكوبينكو، والمركز الثاني من فرنسا إيلودي كلوفيل، والمركز الثالث من المجر ميشيل جولياس.

وعلي مستوى فرق السيدات، جاء بالمركز الأول منتخب المانيا، وفي المركز الثاني منتخب المجر، بينما حل منتخب بيلاروسيا بالمركز الثالث.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى المنافسات التي شهدتها بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار حتى الآن على مستوى الفري رجال والفردي سيدات والفرق، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين في المنافسات المقبلة وسط اهتمام وحضور من قبل الاتحاد الدولى.

وأكد وزير الرياضة أن البطولة تشهد تنظيماً على أفضل مستوى على كافة الأصعدة بفضل ما تتمتع به الدولة المصرية من خبرات تنظيمية وبنية تحتية متميزة تلقى الإشادة من قبل اللاعبين والوفود المشاركة، مقدماً الشكر إلى اللجنة المنظمة برئاسة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي على كل المجهودات المبذولة في تنظيم البطولة.

يذكر أن بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار يشارك بها أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 50 دولة من مختلف دول العالم، وتتضمن أيضا بطولة ليزر-رن والتي حضر وزير الشباب افتتاحها ظهر اليوم.

المصرى اليوم

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