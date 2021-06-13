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«احميها من الختان».. حملة لطرق الأبواب في شمال سيناء

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«احميها من الختان».. حملة لطرق الأبواب في شمال سيناء «احميها من الختان».. حملة لطرق الأبواب في شمال سيناء

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نفذ فرع المجلس القومى للمرأة، بمحافظة شمال سيناء، حملة طرق الأبواب تحت عنوان: «احميها من الختان»، وذلك في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وأكد إحسان داود غالى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في شمال سيناء، أن الحملة مستمرة حتى الغد، مشيرة إلى أنها استهدفت مناطق وأحياء: «ضاحية السلام، المزرعة، المساعيد، دريم لاند، آل أيوب، والزهور بالعريش.. إلى جانب قرية السكاسكة بمركز العريش وقريتى: اقطية وعمورية بمركز ».

تم عمل ٢٦٠٠ زيارة منزلية شملت عدد ٢٥٠٠ سيدة و٨٠ رجلاً و٢٠طفلاً، وقامت مقررة الفرع وعضواته وأعضائه ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد، فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظرى مبسط لبنود التعديل القانونى الجديد وعقوباته المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان.

المصرى اليوم