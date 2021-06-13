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اعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022. وقال «منصور» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد اثناء مناقشة الموازنة الجديدة إننا نواجه خطر كبير بارتفاع حجم الدين إلى 1،1 تريليون جنيه، والحكومة لم تراعى المتغيرات في الدخل والانفاق، ووجدنا في الموازنة ان البند الوحيد الذي انخفضت مخصصاته هو الدعم والجماية الاجتامعية بقيمة 5 مليار جنيه .

و أضاف: «الاستهداف الضريبى لا يكون بنتيجة الحصيلة وانما بإصلاح النظام الضريبى واستهداف الفئات الاغنى وبتطوير أسلوب التحصيل».

و تابع ان البيان التحليلى للموازنة كشف ان الناتج المحلى 6،8 مليار جنيه ومتوقع له 7 مليار جنيه وهو ما يؤثر على النسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى .

و أشار إلى غياب أي خطة لقيام وزارة التعليم العالى بتقيدم دراسات حقيقية عن سوق الخريجين وزيادة اعدادهم امام احتياجات سوق العمل .

كما اعلن النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رفضه للموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2021 /2022 .