أخبار عاجلة

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات -
إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة -
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات -
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى -
تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان -
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو -
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى -
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي -
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المصرى الديمقراطى» و « الحديثة» بالبرلمان يرفضان الموازنة العامة

Print
«المصرى الديمقراطى» و «مصر الحديثة» بالبرلمان يرفضان الموازنة العامة «المصرى الديمقراطى» و « الحديثة» بالبرلمان يرفضان الموازنة العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022. وقال «منصور» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد اثناء مناقشة الموازنة الجديدة إننا نواجه خطر كبير بارتفاع حجم الدين إلى 1،1 تريليون جنيه، والحكومة لم تراعى المتغيرات في الدخل والانفاق، ووجدنا في الموازنة ان البند الوحيد الذي انخفضت مخصصاته هو الدعم والجماية الاجتامعية بقيمة 5 مليار جنيه .

و أضاف: «الاستهداف الضريبى لا يكون بنتيجة الحصيلة وانما بإصلاح النظام الضريبى واستهداف الفئات الاغنى وبتطوير أسلوب التحصيل».

و تابع ان البيان التحليلى للموازنة كشف ان الناتج المحلى 6،8 مليار جنيه ومتوقع له 7 مليار جنيه وهو ما يؤثر على النسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى .

و أشار إلى غياب أي خطة لقيام وزارة التعليم العالى بتقيدم دراسات حقيقية عن سوق الخريجين وزيادة اعدادهم امام احتياجات سوق العمل .

كما اعلن النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحديثة رفضه للموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2021 /2022 .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد

بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد

«vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى

«vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى