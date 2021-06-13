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أسامة ربيع : قناة السويس نجحت في كل التحديات التي واجهتها

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أسامة ربيع : قناة السويس نجحت في كل التحديات التي واجهتها أسامة ربيع : قناة السويس نجحت في كل التحديات التي واجهتها

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تمثل بحق أهم ممر ملاحي يخدم حركة التجارة العالمية وأقصر طريق بحريا يربط بين الشرق والغرب وهو المسار الذي لم يتوقف يوما واحدة طيلة تاريخه عن النمو والتطور، بل كانت القناة وستظل دائمة رائدة في الأخذ بأحدث أساليب وتكنولوجيا النقل والإدارة وأيضا في تطبيق آليات التكامل بين كافة عناصر النقل البحري بما يحقق كل الأهداف.

وأضاف، أن قناة السويس نجحت في كل التحديات الجسام والصعوبات غير المسبوقة التي واجهتها ما شكل اختبارا حقيقيا لقدرتها على الإبحار وسط الأنواء بكل بثقة مستندة إلى خبرات متراكمة عبر عشرات السنين إلى جانب إرادة أبنائها وقدرتهم على مواجهة أية تحديات.

المصرى اليوم

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