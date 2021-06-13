بورسعيد : تواصل رصف وتجميل الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحى

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن تواصل الخطة الشاملة لتطوير وتجميل مختلف مناطق حى الضواحى، مشيرا إلى استمرار أعمال رصف وتجميل الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء ورفع كفاءتها على أعلى مستوى بما يتماشى مع الطفرة الخدمية في مجال الطرق بحى الضواحى، وبالتنسيق بين مديرية النقل والطرق ومحافظة بورسعيد.

أشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير الشوارع بفاطمة الزهراء شملت إعادة رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء، وزيادة معدلات الإضاءة وصيانة الأعمدة الكهربائية، في إطار التطوير الشامل الذي شهدته منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى كما يجرى بالتوازى أعمال تغيير نوازل الصرف الصحى بالعمارات السكنية بما يحقق أفضل مستوى خدمى بالمنطقة.

أوضح المحافظ، البدء في استكمال أعمال الرصف حول محيط المركز الطبي بمنطقة فاطمه الزهراء بالضواحى، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل وذلك بعد الانتهاء من اعمال إنشاء بالوعات الامطار حول محيط المركز الطبي بمنطقه فاطمه الزهراء حيث قامت مديرية الطرق والنقل باعاده تصنيع طبقة الأساس، استعدادا لأعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية بالمنطقة.