أخبار عاجلة

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات -
إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة -
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات -
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى -
تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان -
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو -
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى -
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي -
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بورسعيد : تواصل رصف وتجميل الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحى

Print
بورسعيد : تواصل رصف وتجميل الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحى بورسعيد : تواصل رصف وتجميل الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن تواصل الخطة الشاملة لتطوير وتجميل مختلف مناطق حى الضواحى، مشيرا إلى استمرار أعمال رصف وتجميل الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء ورفع كفاءتها على أعلى مستوى بما يتماشى مع الطفرة الخدمية في مجال الطرق بحى الضواحى، وبالتنسيق بين مديرية النقل والطرق ومحافظة بورسعيد.

أشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير الشوارع بفاطمة الزهراء شملت إعادة رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء، وزيادة معدلات الإضاءة وصيانة الأعمدة الكهربائية، في إطار التطوير الشامل الذي شهدته منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى كما يجرى بالتوازى أعمال تغيير نوازل الصرف الصحى بالعمارات السكنية بما يحقق أفضل مستوى خدمى بالمنطقة.

أوضح المحافظ، البدء في استكمال أعمال الرصف حول محيط المركز الطبي بمنطقة فاطمه الزهراء بالضواحى، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل وذلك بعد الانتهاء من اعمال إنشاء بالوعات الامطار حول محيط المركز الطبي بمنطقه فاطمه الزهراء حيث قامت مديرية الطرق والنقل باعاده تصنيع طبقة الأساس، استعدادا لأعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية بالمنطقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»

أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»