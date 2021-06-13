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اللص الضاحك.. ضبط المتهم بسرقة هاتف طالبة وإرسال صورته لصديقاتها في قنا

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اللص الضاحك.. ضبط المتهم بسرقة هاتف طالبة وإرسال صورته لصديقاتها في قنا اللص الضاحك.. ضبط المتهم بسرقة هاتف طالبة وإرسال صورته لصديقاتها في قنا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة تليفون محمول من طالبة جامعية أثناء استقلالها سيارة أجرة بخط قنا - نقادة، وقام بإرسال صورته لصديقاتها على الماسنجر.

تلقى اللواء محمد ابوالمجد مدير أمن قنا إخطارا من الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم قنا بضبط المتهم «سلامة.م»، عاطل ومقيم بإحدى قرى المركز، والذي اعترف أنه لم يسرق الهاتف المحمول ولكن سائق الميكروباص عثر عليه وأخرج منه الشريحة، وأعطاه له لممارسة الألعاب عليه، ولعدم وجود خبرة له بالإنترنت أرسل صورته لصديقاتها عن طريق الخطأ وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

كان رواد السوشيال ميديا على صفحات موقع التواصل في قنا، أمس، تداولوا صورة المتهم بعد أن أرسلها لصديقات صاحبة الهاتف المحمول.

المصرى اليوم

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