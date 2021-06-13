أخبار عاجلة

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات -
إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة -
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات -
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى -
تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان -
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو -
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى -
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي -
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي

Print
يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعة

نائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة، وعدد من عمداء وعميدات الكليات.

جاء ذلك، بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لتسعة برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كما تسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعة.

وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنجزات الجامعة، مؤكداً أنها شريك رئيس في تنمية الإنسان والمكان.

كما نوّه بأهمية هذا الاعتماد الذي يترجم جهود الجامعة المتواصلة في تحقيق الجودة، وأنه يعد حافزاً لتحقيق الجامعة ومنسوبيها، للمزيد من التميز والنجاح في مختلف المبادرات والمجالات والخدمات التي تقدمها.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم الفرد والمجتمع.

واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من رئيس جامعة جازان، عن التقرير السنوي والاعتماد البرامجي الذي حققته الجامعة في تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، والتصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، والتغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، والعلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.

ويعد تتويجاً لجهودها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030.

نائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي

نائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات

إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة

إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة