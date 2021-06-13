أخبار عاجلة

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات -
إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة -
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات -
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى -
تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان -
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو -
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى -
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي -
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض

Print
أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض
موجة الغبار تشكلت في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت للكويت

أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض

ُتظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تحرك العاصفة الرملية وتمركزها على مشارف مدينة الرياض من جانبها الشمالي، حيث يتوقع أن تبدأ بالتأثير عليها خالل الساعات القادمة.

وبحسب التوقعات، التي نشرها قبل قليل موقع "طقس العرب" فإن الغبار سيصل للرياض بشكل كثيف ومؤثر، حيث ينصح، بعدم الخروج من المنازل والقيادة في مثل هكذا ظروف تجنبًا لخطر الحوادث المرورية، كما ينصح بضرورة إغلاق النوافذ بشكل محكم للتقليل من مضاعفات مرضى الجهاز التنفسي والعيون، إضافة لكبار وصغار السن.

وقد تشكلت موجة الغبار اليوم في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت نحو الكويت والأجزاء الشمالية الشرقية من لتتمركز على مشارف الأجزاء الشمالية من الرياض، حيث يتوقع أن تؤثر عليها بقوة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.الرياض العاصفة الرملية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلام رسمي: التحالف بقيادة السعودية يدمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن

إعلام رسمي: التحالف بقيادة السعودية يدمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش