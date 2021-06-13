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"بوتين" يعرب عن استعداده لتسليم مرتكبي القرصنة الإلكترونية إلى أمريكا لكن بشروط

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"بوتين" يعرب عن استعداده لتسليم مرتكبي القرصنة الإلكترونية إلى أمريكا لكن بشروط "بوتين" يعرب عن استعداده لتسليم مرتكبي القرصنة الإلكترونية إلى أمريكا لكن بشروط
أشار إلى أن قمّته مع "بايدن" ستتيح إقامة حوار مباشر بين الجانبين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن استعداد موسكو لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية على واشنطن، ولكن بشروط.

وقال "بوتين": "إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة، إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو، وإذا توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك"، بحسب ما نقلت "الشرق" عن وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

وأضاف: "إذا اتفقنا على تسليم المجرمين، فإن ستفعل ذلك بالطبع، لكن فقط إذا وافق الطرف الآخر، الولايات المتحدة في هذه الحالة، على الشيء نفسه، لتُسلّم المجرمين المعنيين إلى روسيا الاتحادية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن القمة التي سيعقدها مع نظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف، الأربعاء المقبل، ستتيح إقامة حوار مباشر بين الجانبين.


وكان البيت الأبيض قد أعلن أن "بايدن" سيثير مسألة الهجمات الإلكترونية، التي تستخدم برمجيات خبيثة لطلب فدية؛ انطلاقاً من روسيا، خلال قمة يعقدها مع "بوتين" في جنيف في 16 يونيو.الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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