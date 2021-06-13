أخبار عاجلة

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات -
إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة -
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات -
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى -
تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان -
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو -
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى -
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي -
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الشباب يتقدم ماراثون منحة ناصر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

Print
وزير الشباب يتقدم ماراثون منحة ناصر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وزير الشباب يتقدم ماراثون منحة ناصر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الوفود المشاركة ضمن فعاليات منحة الزعيم جمال عبدالناصر الدولية للقيادة، بنسختها الثانية، ماراثون بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضمن الماراثون الدراجات الهوائية، الدراجات النارية، وماراثون للجري، حول المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وداخلها.

أعرب صبحي عن سعادته بلقاءه الوفود المشاركة في منحة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل ضمن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية، والتي تسعي فيها دائماً إلى تعريف شباب العالم المشاركين في المنحة بمعالم مصر الحضارية، ومدي التطور والنهضة الذي تعيشه مصر الآن.

مضيفاً، إن الدولة الحديثة تعمل على البناء والتطور في جميع المجالات، حيث تسعي الدولة المصرية لتطوير وبناء شخصية وقدرات أبنائها من الشباب عن طريق توفير كافة السبل لهم لمواجهة تحديات سوق العمل، وأن يكونوا على القدر من الكفاءة والتعليم لمنافسة الآخرين في مجالاتهم المختلفة، الأمر الذي يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة.

الجدير بالذكر أنه تقام جولة للوفود المشاركة في منحة الزعيم جمال عبدالناصر الدولية للقيادة، في نسختها الثانية، التي تحمل شعار «تعاون الجنوب جنوب»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، وذلك بمشاركة 120 قيادة شبابية من 53 دولة على مستوي القارات الثلاث (أفريقيا – آسيا – أمريكا اللاتينية)، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 16 يونيو 2021، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
حيث قام المشاركون في المنحة بجولة في العديد من الأماكن ومنها زيارة لبانوراما حرب أكتوبر، منطقة أهرامات الجيزة وسقارة، الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، متحف القوات الجوية المصرية، أكاديمية الشرطة ومجلس النواب بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد

بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد

«vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى

«vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى